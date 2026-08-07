Страна и люди

Ракетный скандал: Трамп пригрозил тюрьмой за «утечку предательских заявлений» о нехватке стратегических боеприпасов Белый дом Президент США устроил разнос министру войны Питу Хегсету, потребовав объяснений по поводу дефицита американского арсенала, которого, по словам Трампа, нет.