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Царьград

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Дотком обратил внимание на слова Байдена о сестрах-насильниках

Дотком обратил внимание на слова Байдена о сестрах-насильниках

Байден допустил непозволительную оговорку, опозорив демпартию.Действующий президент США Джо Байден вновь оговорился во время своего выступления.

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АндрейБорков
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