Страна и люди

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РОССИЯ И ТРАМП В ОДНОМ ПРИЦЕЛЕ: В США СОЗДАНА КАРАТЕЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТИПА ГЕСТАПО

РОССИЯ И ТРАМП В ОДНОМ ПРИЦЕЛЕ: В США СОЗДАНА КАРАТЕЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТИПА ГЕСТАПО

ФОТО: GREAT PICS - BEN HEINE/ SHUTTERSTOCK.COM СЕРГЕЙ ЛАТЫШЕВ Когда внимание всего мира приковано к Украине, в США произошло знаковое событие, истинное значение которого западные мейнстримные СМИ предпочли не заметить, за единичными исключениями.

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