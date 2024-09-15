Макс Ферстаппен о том, что его «демонизировали» британские СМИ: «Согласен на 100 процентов с Ньюи»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал высказывание конструктора Эдриана Ньюи. Британец посчитал, что освещение со стороны Sky Sports и местной прессы в целом носило «националистический» характер, а Ферстаппена «демонизировали» в 2021 году.