НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

EUROMORE

56 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    Это вам  СУКИ  за  СССР , БУМЕРАНГ ПРИЛЕТЕЛ  и  РЕКА ПОТЕКЛА  в  ОБРАТНУЮ СТОРОНУ ...!!!FT: Американские ...
  • Eduard
    Не надо ссылаться на Вашингтон ,это время ушло и вратт не надо!Александр Сосновс...
  • Рауф Растов
    Ответ на этот вопрос, видимо, в последнем абзаце статьи. Однако Вы правильно подметили его неудачную формулировку. Мо...Политологи Андрей...

Анатолий Вассерман: Китай опасен для Америки

Анатолий Вассерман: Китай опасен для Америки

Почему санкции США против Китая могут стать «пошлиной за непокорность» и как это изменит глобальную экономику? Стремится ли Трамп не просто к изоляции Китая, но и к радикальной перестройке международной торговой системы? Как санкции против России спровоцировали её промышленный рывок, и почему Украина стала камнем преткновения для США? На вопросы зрителей, читателей и эстонского журналиста Олега Беседина ответил Анатолий Вассерман — журналист, публицист и политический консультант, телеведущий.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх