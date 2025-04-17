Анатолий Вассерман: Китай опасен для Америки

Почему санкции США против Китая могут стать «пошлиной за непокорность» и как это изменит глобальную экономику? Стремится ли Трамп не просто к изоляции Китая, но и к радикальной перестройке международной торговой системы? Как санкции против России спровоцировали её промышленный рывок, и почему Украина стала камнем преткновения для США? На вопросы зрителей, читателей и эстонского журналиста Олега Беседина ответил Анатолий Вассерман — журналист, публицист и политический консультант, телеведущий.