Центробанк может увеличить ключевую ставку

При повышенных инфляционных ожиданиях населения регулятор может увеличить ключевую ставку до 5,75-6%, заявил глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов в преддверии Петербургского международного экономического форума.
При повышенных инфляционных ожиданиях населения регулятор может увеличить ключевую ставку до 5,75-6%, заявил глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов в преддверии Петербургского международного экономического форума.
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