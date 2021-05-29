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Центробанк может увеличить ключевую ставку

Центробанк может увеличить ключевую ставку

При повышенных инфляционных ожиданиях населения регулятор может увеличить ключевую ставку до 5,75-6%, заявил глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов в преддверии Петербургского международного экономического форума.

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