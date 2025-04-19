"Проклятая цивилизация": почему США и Мексике предрекают страшное

Global Look Press/DanitaDelimont.c Палящее солнце, засушливые пустыни и покатые горные склоны. Каждый год мексиканские индейцы уичоли с мешком снеди за плечами, пешком или (если очень повезет) на грузовике преодолевают порядка 800 километров.
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