"Проклятая цивилизация": почему США и Мексике предрекают страшное

Global Look Press/DanitaDelimont.c Палящее солнце, засушливые пустыни и покатые горные склоны. Каждый год мексиканские индейцы уичоли с мешком снеди за плечами, пешком или (если очень повезет) на грузовике преодолевают порядка 800 километров.