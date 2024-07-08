Си Цзиньпин: страны должны дать положительную энергию для мира на Украине

Прекращения огня на Украине можно будет достичь, когда все крупные державы проявят «положительную энергию вместо отрицательной», заявил Си Цзиньпин на встрече с премьером Венгрии Виктором Орбаном, которая состоялась в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине.
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