Отец Александра Федорчака получил награду «За храбрость» от Союза журналистов России, которую посмертно присвоили погибшему военному корреспонденту «У меня одна просьба к вам — вы, пожалуйста, помните его.
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Отец Александра Федорчака получил награду «За храбрость» от Союза журналистов России, которую посмертно присвоили погибшему военному корреспонденту «У меня одна просьба к вам — вы, пожалуйста, помните его.