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Отец Александра Федорчака получил награду «За храбрость» от Союза журналистов

Отец Александра Федорчака получил награду «За храбрость» от Союза журналистов России, которую посмертно присвоили погибшему военному корреспонденту «У меня одна просьба к вам — вы, пожалуйста, помните его.

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