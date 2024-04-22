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Виноватыми оказались не русские

Виноватыми оказались не русские

Финнам стало совсем плохо, обида на соседа прошла, но уже слишком поздно Из процветающей страны, которая возглавляла всякие рейтинги по ощущению счастья и комфортной жизни, Финляндия вернулась к состоянию из поэмы Пушкина.

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