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Блог частного инвестора

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"Северсталь" — временный кризис

"Северсталь" — временный кризис

Северсталь оправдывает негативные ожидания. Еще летом прошлого года, анализируя отчет за 2 квартал и стратегию развития до 2028 года, я предупреждал о том, что начало периода высоких капитальных затрат может негативно сказаться на свободном денежном потоке и дивидендах компании.

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