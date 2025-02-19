"Северсталь" — временный кризис

Северсталь оправдывает негативные ожидания. Еще летом прошлого года, анализируя отчет за 2 квартал и стратегию развития до 2028 года, я предупреждал о том, что начало периода высоких капитальных затрат может негативно сказаться на свободном денежном потоке и дивидендах компании.