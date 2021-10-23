Повреждённый во время строительства водопровод в Аксае сдадут в эксплуатацию до конца года

Также планируется завершить работы по реконструкции и строительству водопроводов в двух сёлах Бурлинского района, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
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