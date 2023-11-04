«Я ревновала Сашку к Дорониной». Немоляева откровенно рассказала о личном

Народная артистка РФ Светлана Немоляева, знакомая всем по фильмам «Служебный роман», «Гараж», «Небеса обетованные», вдова народного артиста Александра Лазарева, рассказала о своей реакции на фильм Георгия Натансона «Еще раз про любовь», где снимались в любовных сценах Татьяна Доронина (Наташа Александрова, стюардесса) и Александр Лазарев (Электрон Евдокимов, физик).