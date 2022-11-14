Автобусный парк полностью обновили в Москве

Весь транспорт, приобретаемый столичными властями, полностью сделан на территории РФ. Москва покупает 70% всего транспорта России, в том числе 85% от всех пригородных поездов, около 100% электробусов, 90% вагонов метро и порядка 70% трамваев.
Весь транспорт, приобретаемый столичными властями, полностью сделан на территории РФ. Москва покупает 70% всего транспорта России, в том числе 85% от всех пригородных поездов, около 100% электробусов, 90% вагонов метро и порядка 70% трамваев.
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