Кроссовер Lexus NX обновился снаружи и внутри[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Компактный паркетник Lexus NX дебютировал двенадцать лет назад и на данный момент разошелся тиражом 1,9 млн экземпляров, став вторым по популярности кроссовером своего бренда, уступая только модели RX.