Кроссовер Lexus NX обновился снаружи и внутри[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Компактный паркетник Lexus NX дебютировал двенадцать лет назад и на данный момент разошелся тиражом 1,9 млн экземпляров, став вторым по популярности кроссовером своего бренда, уступая только модели RX.
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