Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Какая группа крови была у Чингисхана

Ученые искали его ДНК почти двадцать лет. Имя Чингисхана стоит в одном ряду с самыми загадочными историческими личностями — настолько, что генетики разных стран посвятили его поискам целые исследования.

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