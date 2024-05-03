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Джоэл Эмбиид: «У нас в этом сезоне отличная команда. Если бы все пошло нормально, у нас был бы шанс»

«Сиксерс» уступили «Никс» в шести матчах. «У нас в этом сезоне отличная команда. Все еще верю, что если бы все пошло нормально, у нас был бы шанс.

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