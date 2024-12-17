Президент Киргизии возложил обязанности премьера на Касымалиева

БИШКЕК, 16 дек — РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров возложил обязанности главы кабмина на первого вице-премьера страны Адылбека Касымалиева, его кандидатуру внесут на согласование в парламент, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе главы государства.
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