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ИА Регнум

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На Ставрополье в ДТП погибли четыре человека, в том числе ребенок

На Ставрополье в ДТП погибли четыре человека, в том числе ребенок

На Ставрополье в лобовом столкновении двух легковых автомобилей погибли четыре человека. Прокуратура проводит проверку.

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