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next WAR

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Франция планирует заставить Украину платить за поставляемое ей оружие

Франция планирует заставить Украину платить за поставляемое ей оружие

Западные страны устали от Украины с ее требованиями поставок оружия в качестве помощи, арсеналы большинства спонсоров киевского режима уже пусты, "благотворительностью" заниматься они не намерены, за исключением некоторых особо упертых.

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