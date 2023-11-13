Франция планирует заставить Украину платить за поставляемое ей оружие

Западные страны устали от Украины с ее требованиями поставок оружия в качестве помощи, арсеналы большинства спонсоров киевского режима уже пусты, "благотворительностью" заниматься они не намерены, за исключением некоторых особо упертых.
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