Литва готова отправить солдат на Украину в рамках тренировочной миссии. Об этом написало издание Financial Times (FT), которое сослалось на руководителя правительства прибалтийской республики Ингриду Шимоните.
FT: Литва готова отправить солдат на Украину в рамках тренировочной миссии
Комментарии
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Сергей Кочегаров
Эстония отправила солдат (одного) защищать суда в Красном море, так почему Литва должна умыться? Мы тоже поиграем мускулами, отправим на... Украину своих солдат (двух). Может там на... их чему-то научат.
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17 час.
Виталий Кирпиченко
Потренироваться лежать в гробе они могут и у себя. А желающие фактически занять это ложе пусть приезжают.
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16 час.
Roost Poost
На удобрение...
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15 час.
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