On This Day, Sept. 9: John Legend earns EGOT

On Sept. 9, 2018, John Legend became the first Black man to earn EGOT status -- winning at the Emmys, Grammys, Oscars and Tonys.
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