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Несекретные материалы

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Работающих в РФ иностранцев обяжут платить налог за членов семьи

Работающих в РФ иностранцев обяжут платить налог за членов семьи

Кикоть: с 2027 года мигранты в РФ будут платить за неработающих членов семьиС 1 января 2027 года работающие иностранные граждане в России будут обязаны платить налог за каждого неработающего члена семьи, находящегося на территории страны.

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