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Олимпиада-2024. Легкая атлетика. Томас выиграла квалификацию в беге на 200 м, Альфред, Эшер-Смит, Нейта вышли в полуфинал, Джексон не стартовала

Американка Габриэль Томас выиграла квалификацию в беге на 200 метров на Олимпиаде. 5 августа спортсменки выступят в полуфинале.

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