Не будут брать подписку — отключим апдейт: Broadcom нарушила обещание подде...

Не будут брать подписку — отключим апдейт: Broadcom нарушила обещание поддерживать VMware с «вечными» лицензиямиВ этом месяце Broadcom известила клиентов о том, что больше не будет продлевать контракты на поддержку продуктов VMware, приобретённых на основе бессрочных лицензий, и что поддержка будет продолжаться только для тех, кто перешёл на подписку VMware, пишет ресурс Computer Weekly.