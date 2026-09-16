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Военный эксперт Рожин сообщил о гибели в зоне СВО Героя России Груниса

Командир 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Вооруженных сил России, Герой России гвардии генерал-майор Антон Грунис погиб в зоне проведения специальной военной операции.

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