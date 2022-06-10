В Калужской области сотрудники полиции и общественники посетили спортивно-оздоровительный центр, в котором отдыхают дети и подростки из Луганской Народной Республики

В рамках акции «Каникулы с Общественным советом» и оперативно-профилактического мероприятия «Защита» сотрудники полиции и члены Общественного совета при ОМВД России по Малоярославецкому району посетили спортивно-оздоровительный центр, в котором открылась первая лагерная смена для детей и подростков из Луганской Народной Республики.
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