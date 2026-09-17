Paramount Eyes California Exit, Hunts Nashville Offices As "Insane Communist Wackos" Ruin State Paramount Skydance Chairman and CEO David Ellison is exploring a potential California exit as the studio battles a multistate challenge to its $111 billion acquisition of Warner Bros.
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