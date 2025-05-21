Обновление проспекта Райымбека в Алматы продолжается: где идут работы прямо сейчас

В южной столице продолжается масштабная реконструкция проспекта Райымбека в рамках проекта BRT. Работы охватывают десятки участков в разных районах города, от укладки тротуаров и бордюров до озеленения и подготовки выделенной автобусной полосы, передает inAlmaty.
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