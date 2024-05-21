Высокий спрос HBM вызовет рост цен на DDR5 и DDR4 Как отмечает TrendForce, в марте и апре...

Высокий спрос HBM вызовет рост цен на DDR5 и DDR4Как отмечает TrendForce, в марте и апреле цены на микросхемы памяти типа DDR4 стабилизировались после примерно четырёх месяцев непрерывного роста, но этой стабильности теперь угрожает ситуация с балансом спроса и предложения на микросхемы HBM, которые могут выпускаться на тех же предприятиях, что и DDR4 или DDR5.