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Высокий спрос HBM вызовет рост цен на DDR5 и DDR4 Как отмечает TrendForce, в марте и апре...

Высокий спрос HBM вызовет рост цен на DDR5 и DDR4 Как отмечает TrendForce, в марте и апре...

Высокий спрос HBM вызовет рост цен на DDR5 и DDR4Как отмечает TrendForce, в марте и апреле цены на микросхемы памяти типа DDR4 стабилизировались после примерно четырёх месяцев непрерывного роста, но этой стабильности теперь угрожает ситуация с балансом спроса и предложения на микросхемы HBM, которые могут выпускаться на тех же предприятиях, что и DDR4 или DDR5.

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