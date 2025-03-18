«Используя DeepSeek, сотрудники неосознанно делятся информацией с Коммунистической партией Китая». DeepSeek запретили сотрудникам Министерства торговли США

По сообщению Reuters, Министерство торговли США в последние недели информировало своих сотрудников о том, что китайская модель искусственного интеллекта DeepSeek запрещена на правительственных устройствах.
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