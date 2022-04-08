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Мишустин призвал IT-специалистов начать работать над созданием платформ для замены App Store и Google Play

Мишустин призвал IT-специалистов начать работать над созданием платформ для замены App Store и Google Play

Аpp Store и Google Play скоро могут перестать давать скачивать приложения в России, поэтому нужно создавать свою платформу.

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