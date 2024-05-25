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Голосование продолжается: клиники Петербурга ждут ваших голосов

Голосование продолжается: клиники Петербурга ждут ваших голосов

Три недели — достаточно большой срок, чтобы изменить расстановку сил в каждой из номинаций. Пока во всех номинациях расклад сил не позволяет предсказать, кто же станет победителем, а где-то разница между финалистами и вовсе составляет несколько голосов.

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