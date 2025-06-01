06,01,25 Очеретино - Воздвиженка Активные боевые действия в районе Красноармейска. Успешное поражение в результате обстрелов FPV-дронами ВС РФ танка ВСУ на огневой позиции на северной окраине Воздвиженки.
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06,01,25 Очеретино - Воздвиженка Активные боевые действия в районе Красноармейска. Успешное поражение в результате обстрелов FPV-дронами ВС РФ танка ВСУ на огневой позиции на северной окраине Воздвиженки.
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