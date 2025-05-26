В Иркутской области у самолета при посадке сломалось шасси

Политика как она есть

В аэропорту Киренска Иркутской области Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В понедельник около 14:30 по местному времени воздушное судно, следовавшее из столицы региона, при посадке выкатилось за пределы ВПП.