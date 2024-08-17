Крупная группа солдат ВСУ сдалась в плен в Курской области

Сдавшиеся в плен украинские военные в Курской области. Кадр из видео канала «РИА Новости» В ходе боевых действий в Курской области большая группа украинских военнослужащих добровольно сдалась в плен российской армии.
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