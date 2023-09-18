Пожилой израильский рокер раскритиковал отсутствие авторских выплат из оставленной им России
Politiki.net
Добровольный эмигрант Андрей Макаревич (признан Минюстом РФ - иноагентом), хоть и уехал из Российской Федерации, под аккомпанемент оголтелой русофобии, до самого последнего дня продолжал с завидной регулярностью получать авторские отчисления.
Комментарии
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Пенсию, правда, платят...Иноагенту. Пенсию. Ну вот как это понимать вообще?
вот и заглянул за поворот
На мусорном баке есть ещё место для его фотки !!!!!!!!!!!! Лайму надо подвинуть чуток !
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