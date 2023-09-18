Пожилой израильский рокер раскритиковал отсутствие авторских выплат из оставленной им России

Politiki.net Добровольный эмигрант Андрей Макаревич (признан Минюстом РФ - иноагентом), хоть и уехал из Российской Федерации, под аккомпанемент оголтелой русофобии, до самого последнего дня продолжал с завидной регулярностью получать авторские отчисления.