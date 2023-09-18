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Пожилой израильский рокер раскритиковал отсутствие авторских выплат из оставленной им России

Пожилой израильский рокер раскритиковал отсутствие авторских выплат из оставленной им России

Politiki.net Добровольный эмигрант Андрей Макаревич (признан Минюстом РФ - иноагентом), хоть и уехал из Российской Федерации, под аккомпанемент оголтелой русофобии, до самого последнего дня продолжал с завидной регулярностью получать авторские отчисления.

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Комментарии
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ВераВерная
Пенсию, правда, платят...Иноагенту. Пенсию. Ну вот как это понимать вообще?
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17 час.
ВР
Виктор Рубцов
вот и заглянул за поворот
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13 час.
ЛЮДМИЛА Пулина
На мусорном баке есть ещё место для его фотки !!!!!!!!!!!! Лайму надо подвинуть чуток !
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2 час.

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