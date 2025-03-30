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Царьград

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Стрельба в Бибирево: Александр Шихов получил 4 года и 6 месяцев колонии

Стрельба в Бибирево: Александр Шихов получил 4 года и 6 месяцев колонии

Александру Шихову, стрелявшему из окна квартиры в Бибирево по прохожим и автобусу, назначено 4 года и 6 месяцев колонии.

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