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Царьград

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"С айфоном в руке спокойнее в Москве, чем в Лондоне". Шотландца поразили безопасность и благополучие российской столицы

"С айфоном в руке спокойнее в Москве, чем в Лондоне". Шотландца поразили безопасность и благополучие российской столицы

Москва безопаснее Лондона и богаче Эдинбурга — к такому выводу пришел шотландский турист после первой поездки в столицу.

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