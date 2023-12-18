Северный Кипр на связи

Руководитель Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар после общения с Эрдоган, призвал Путин рассмотреть вопрос об установлении отношений России и Северного Кипра, а также начать прямое авиасообщение из России на Северный Кипр.
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