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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Россиянам назвали продукты для новогоднего стола, которые лучше приобрести уже сейчас

Россиянам назвали продукты для новогоднего стола, которые лучше приобрести уже сейчас

Ранние покупки позволяют распределить расходы на несколько месяцев и избежать декабрьской суеты Часть продуктов для новогоднего стола россиянам имеет смысл приобрести задолго до конца декабря.

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