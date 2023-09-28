Сбежавший Даня Милохин обратился к русскому народу: «Я не понимаю, почему меня ненавидят. Я жил в России, я родился в России.
Сбежавший Даня Милохин обратился к русскому народу
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Александр Григоров
хватит нам уже дебилов и косящих под них...собирать
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8 час.
ЮВ
Юрий Во
К сожалению, вынужден констатировать. Этот персонаж имел очень высокий рейтинг среди молодежи, что и обеспечило ему миллионные гонорары. Ну вот как такой персонаж, не просто недоучившийся в школе, но и этим гордящийся - мог стать кумиром существенной части нашей молодежи ? Ответ простой - слишком много среди нынешней молодежи аналогичных недоумков и идиотов. И пока этих идиотов достаточно много - подобные милохины будут периодически "всплывать" то там то здесь в публичном пространстве.... А причины появления таких милохиных надо искать в той внутренней политике, которую проводит Кремль. Здесь критерий один - если ты лоялен и/или не критикуешь Власть - тебе позволено все, ведь "деньги не пахнут". А вот если начал серьезно "рычать" на Власть - посадят, найдя тысячу причин. Если не сможешь откупиться или просто пообещаешь больше "не отсвечивать", удалившись подальше. Чубайс - тому пример....
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8 час.
Ольга Каширина
Мальчик, а что ты умеешь делать, кроме блогерства. Кому ты помог, кто тебя может поблагодарить за сделанное? Ты понял, что человек - это не только позирование и говорение глупостей?
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7 час.
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