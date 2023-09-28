Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Сбежавший Даня Милохин обратился к русскому народу

Сбежавший Даня Милохин обратился к русскому народу

Сбежавший Даня Милохин обратился к русскому народу: «Я не понимаю, почему меня ненавидят. Я жил в России, я родился в России.

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Комментарии
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Александр Григоров
хватит нам уже дебилов и косящих под них...собирать
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8 час.
ЮВ
Юрий Во
К сожалению, вынужден констатировать. Этот персонаж имел очень высокий рейтинг среди молодежи, что и обеспечило ему миллионные гонорары. Ну вот как такой персонаж, не просто недоучившийся в школе, но и этим гордящийся - мог стать кумиром существенной части нашей молодежи ? Ответ простой - слишком много среди нынешней молодежи аналогичных недоумков и идиотов. И пока этих идиотов достаточно много - подобные милохины будут периодически &quot;всплывать&quot; то там  то здесь в публичном пространстве.... А причины появления таких милохиных надо искать в той внутренней политике, которую проводит Кремль. Здесь критерий один - если ты лоялен и/или  не критикуешь Власть - тебе позволено все, ведь &quot;деньги не пахнут&quot;. А вот если начал серьезно &quot;рычать&quot; на Власть - посадят, найдя тысячу причин. Если не сможешь откупиться или  просто пообещаешь  больше &quot;не отсвечивать&quot;, удалившись подальше.  Чубайс - тому пример....
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8 час.
Ольга Каширина
Мальчик, а что ты  умеешь делать, кроме блогерства.  Кому ты помог,  кто тебя может поблагодарить за  сделанное?   Ты  понял, что  человек - это не только  позирование и говорение глупостей?
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7 час.

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