Сбежавший Даня Милохин обратился к русскому народу

ЮВ

Юрий Во

К сожалению, вынужден констатировать. Этот персонаж имел очень высокий рейтинг среди молодежи, что и обеспечило ему миллионные гонорары. Ну вот как такой персонаж, не просто недоучившийся в школе, но и этим гордящийся - мог стать кумиром существенной части нашей молодежи ? Ответ простой - слишком много среди нынешней молодежи аналогичных недоумков и идиотов. И пока этих идиотов достаточно много - подобные милохины будут периодически "всплывать" то там то здесь в публичном пространстве.... А причины появления таких милохиных надо искать в той внутренней политике, которую проводит Кремль. Здесь критерий один - если ты лоялен и/или не критикуешь Власть - тебе позволено все, ведь "деньги не пахнут". А вот если начал серьезно "рычать" на Власть - посадят, найдя тысячу причин. Если не сможешь откупиться или просто пообещаешь больше "не отсвечивать", удалившись подальше. Чубайс - тому пример....