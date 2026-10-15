Теплоход «Кронштадт» причалил к казанскому берегу около девяти утра. Впереди был целый день, который обещал вместить в себя слишком многое: высадку, заселение, первую прогулку и большую обзорную экскурсию.
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