Орган гражданской обороны сектора Газа сообщает об израильском ударе по больнице Аль-Ахли

Палестинская гражданская оборона в секторе Газа в ночь с субботы на воскресенье объявила, что израильская авиация нанесла удар по больнице Аль-Ахли в городе Газа, однако пока неизвестно, есть ли жертвы, сообщают AFP и Reuters.
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