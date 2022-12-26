«Спуталась с бежавшим эмигрантом, который хоть как-то ее содержит», — полуголую Хаматову засняли в объятиях российского актера

Сбежавшие звезды, покинувшие территорию Российской Федерации навсегда, образовали этакую диаспору за рубежом, проводят вместе время, а также пытаются хоть как-то заработать на жизнь, сбиваясь в группы и выпуская новые, но не совсем успешные проекты.