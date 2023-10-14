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116 домов в Иванове 16 октября останутся без отопления и горячей воды

116 домов в Иванове 16 октября останутся без отопления и горячей воды

Рассказываем, какие дома попали в зону отключения и на сколько.Ивановская мэрия предупредила, что в понедельник, 16 октября тепловики отключат отопление и горячую воду сразу в 116 домах областного центра.

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