Галлас о «Челси»: «Санчес – вратарь не уровня топ-клуба, он допускает грубые ошибки. Винить нужно тех, кто привел его – ответственные за трансферы люди не обладают должным опытом»

– Каково это для защитника, когда нет уверенности в своем вратаре? И может ли это доверие вернуться? – Позиция вратаря – одна из тех, где игрокам очень быстро становится понятно, достаточно ли хорош тот или иной футболист.
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