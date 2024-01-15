Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

149 подписчиков

Владельца Сереброплавильного завода в Барнауле наказали за плохое состояние памятника

Владельца Сереброплавильного завода в Барнауле наказали за плохое состояние памятника

Собственник должен провести противоаварийные работы до 1 сентября 2024 года Владельцев Сереброплавильного завода в Барнауле привлекли к административной ответственности за неисполнение работ по сохранению памятника барнаульского Сереброплавильного завода.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх