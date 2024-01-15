Владельца Сереброплавильного завода в Барнауле наказали за плохое состояние памятника

Собственник должен провести противоаварийные работы до 1 сентября 2024 года Владельцев Сереброплавильного завода в Барнауле привлекли к административной ответственности за неисполнение работ по сохранению памятника барнаульского Сереброплавильного завода.
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