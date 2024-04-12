Соединённые Штаты в связке с Евросоюзом готовятся предъявить ультиматум нашей стране.Несмотря на то, что с Запада звучат инициативы о переговорах России и Украины, на самом деле Штаты и ЕС намерены предъявить нашей стране ультиматум.
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