Прямые авиарейсы свяжут Петербург и тунисский Монастир

Самолеты из Северной столицы России начнут летать в курортный город уже с апреля.Авиакомпания Nouvelair Tunisie с 7 апреля начнет совершать прямые рейсы из Санкт-Петербурга в тунисский Монастир.
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