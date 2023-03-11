Аргументы недели

98 588 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • валентина пожиленко
    Станислав Ежи лец говорил: "Наверху собираются сливки и пена тоже" Как видится, нынче в системе власти высокие посты ...Зерновые шулера
  • СЕРГЕЙ Лютов
    Не знаю как Президентом, а Губернатором Подмосковии справился бы!Евгений Пригожин ...
  • виктор комягин
    Очень рады!!!! Молодцы!!!! Ждем добровольцев в скором времени со всеми военными китайскими наворотами👍👍👍Новым министром о...

Прямые авиарейсы свяжут Петербург и тунисский Монастир

Самолеты из Северной столицы России начнут летать в курортный город уже с апреля.Авиакомпания Nouvelair Tunisie с 7 апреля начнет совершать прямые рейсы из Санкт-Петербурга в тунисский Монастир.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх